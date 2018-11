4 novembre 2018- 18:34 Maltempo: Musumeci, Prefetto Palermo inadeguato al ruolo, sia allontanato

Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Ha strascichi l'incidente diplomatico avvenuto oggi all'obitorio del Policlinico di Palermo, dove il cerimoniale di Palazzo Chigi non ha fatto entrare il Governatore siciliano Nello Musumeci con il premier Giuseppe Conte per rendere omaggio alle dodici vittime di Casteldaccia. Non è bastata la telefonata fatta dal Presidente del Consiglio al Governatore Nello Musumeci per invitarlo a Roma. Il Presidente della Regione non l'ha proprio digerita e non fa niente per nasconderlo. "Un episodio vergognoso. Il premier mi ha telefonato per tentare di dare una giustificazione a quella disposizione del cerimoniale. Vorrei escludere un diretto coinvolgimento del premier, ma su quella vicenda consentitemi di dire che non ho parole - denuncia Musumeci - E' chiaro che o il capo del cerimoniale di Palazzo Chigi o il Prefetto hanno mentito. O l'uno o l'altro. Il prefetto mi ha detto personalmente al telefono 'Il cerimoniale non concede deroghe'. E' chiaro che di fronte alle 12 vittime ho avvertito il dovere di evitare una reazione che tempo potesse essere anche scomposta in quel contesto". "Il presidente del consiglio per due volte è venuto in Sicilia e il presidente della regione lo ha appreso con il massimo dei ritardo - aggiunge Musumeci - Non è questo il momento ma pretendo rispetto da tutti, non personale ma per quello che rappresento. Qualcuno dovrà spiegarlo a Roma che in Sicilia si deve venire con il cappello in mano. Chiusa la parentesi e sperando che il prefetto venga allontanato, perché la responsabilità o è del capo del cerimoniale o del prefetto. La condotta del capo della prefettura mi è sembrata assolutamente inadeguata al ruolo". "Per dovere istituzionale sono portata a pensare che il capo del governo non stia mentendo ma vi rendete conto che costituisce un grave precedente - conclude - nel momento in cui si tende con il neocentralismo romano di condizionare e ridimensionare il ruolo e i poteri e le prerogative della regione siciliana. Ma questo è un altro capitolo del quale ci occuperemo non appena avremo affrontato e avviato a soluzione le ragioni che hanno determinato questa calamità".