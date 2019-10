26 ottobre 2019- 12:19 Maltempo: Musumeci visita zone colpite da danni

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio di questa notte. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già sentito, in mattinata, i sindaci di Rosolini e Ispica, con i quali, nel pomeriggio, farà il punto della situazione."Al di là dei danni materiali, che appaiono essere notevoli - afferma Il presidente Musumeci - provo profonda tristezza per la morte del povero agente della polizia penitenziaria Giuseppe Cappello. Ai familiari, così duramente colpiti, voglio far arrivare la vicinanza di tutta la comunità siciliana. Il governo della Regione si adopererà, fin da subito, per il ripristino delle infrastrutture e l'avvio delle procedure per la deliberazione dello stato di calamità"