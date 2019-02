1 febbraio 2019- 18:33 Maltempo: nel bellunese passi dolomiti chiusi per rischio valanghe (2)

(AdnKronos) - Nel corso della riunione del sistema di protezione Civile in Prefettura a Belluno si è stabilito di proseguire nell’attività di filtraggio del traffico, che sarà rimodulata in base all’evolversi della situazione e del possibile innalzamento della quota neve, sino alla giornata di domenica quando – secondo i modelli oggi a disposizione – le precipitazioni nevose cesseranno ovunque.Al momento tutte le principali arterie stradali risultano aperte al traffico. E’ bene ribadire che, viste le condizioni del fondo stradale e le nevicate in atto, occorre guidare con la massima prudenza. la Prefettura innova inoltre l’invito a mettersi in viaggio solo dopo aver controllato l’efficienza degli pneumatici da neve e la compatibilità delle catene con il proprio mezzo. Su strade innevate queste ultime devono essere montate.Dalla serata di oggi, indicativamente dalle 21, Veneto Strade ha deciso la chiusura dei seguenti tratti di strada per rischio valanghe: SP 24 del passo Valparola; SR 48 delle Dolomiti - Passo Pordoi; SR 48 delle Dolomiti - Passo Falzarego; SP 619 di Vigo di Cadore – Casera Razzo; SP 638 del Passo Giau – dal km 0+000 (Pocol) al km 18+900 (bivio Posalf); SP 641 del Passo Fedaia – da località Capanna Bill a confine provinciale.