25 febbraio 2019- 07:13 Maltempo: oggi scuole chiuse a Noto

Palermo, 25 feb. (AdnKronos) - Oggi le scuole di ogni grado presenti sul territorio comunale dii Noto (Siracusa) e la sede del Cumo (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale) resteranno chiuse per precauzione. Lo ha stabilito il sindaco Corrado Bonfanti con apposita ordinanza sindacale dopo la riunione con l’unità di crisi che ha coordinato le attività di messa in sicurezza del territorio. "Dopo una giornata molto impegnativa - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - che ci ha permesso di risolvere numerose situazioni di pericolo e che ha visto i nostri tecnici impegnati nella ricognizione di edifici pubblici, con particolare attenzione per le nostre scuole, è emersa l’esigenza del tutto prudenziale di disporre ulteriori verifiche e approfondimenti nella mattinata di domani lunedì 25. Febbraio. Per questo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Invito i concittadini a effettuare nelle proprie abitazioni una ricognizione accurata, specialmente delle coperture a tegola e delle antenne televisive".