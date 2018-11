3 novembre 2018- 16:14 Maltempo: Paita, riaprire unità missione 'Italia sicura'

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - “L’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro Paese si sta rivelando devastante, come i fatti tragici di questi giorni dimostrano. Il dissesto idrogeologico è una piaga contro la quale i nostri governi hanno cominciato a lavorare concretamente con l’unità di missione 'Italia sicura'. E il governo del ‘cambiamento’ che ha fatto? L’ha cancellata con un colpo di spugna. Lega e M5s riaprano immediatamente la struttura, senza la quale, molte opere saranno impossibili da completare". Lo afferma Raffella Paita, deputata del Pd. "Solo per fare un esempio, in Liguria, grazie al governo Renzi sono stati finanziati -ricorda- lo scolmatore del Ferreggiano e terzo lotto dei lavori di messa in sicurezza del Bisagno”.