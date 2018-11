3 novembre 2018- 12:44 Maltempo: Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite

Padova, 3 nov. (AdnKronos) - Il partito democratico del Veneto ha deciso di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal maltempo nella nostra regione, in particolare nel Bellunese e nel Vicentino ma anche in altre zone del territorio veneto."Domenica 11 novembre saremo in molte piazze della nostra regione con i gazebo in piazza per raccogliere fondi che faremo confluire nel conto corrente aperto dalla Regione del Veneto (gettoni dei consiglieri comunali, iniziative di raccolta e contributi volontari) e discutere con i cittadini del dissesto idrogeologico e delle proposte che mettiamo in campo per farvi fronte", annuncia il segretario regionale del Partito democratico, Alessandro Bisato."La solidarietà è importantissima in questa fase - ricorda Bisato -Dobbiamo tutti essere al fianco delle persone, delle imprese e degli amministratori. La nostra azione come partito non si può esaurire qui. Faremo una proposta in consiglio regionale per dotare il bilancio regionale 2019 di 150 milioni di euro per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del Genio civile nelle province".