3 novembre 2018- 12:44 Maltempo: Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite (2)

(AdnKronos) - A livello nazionale, dice Bisato, "stiamo ragionando con i parlamentari di una serie di emendamenti alla legge di stabilità per destinare almeno 5 miliardi di quelli previsti per il reddito di cittadinanza agli indennizzi e ai ristori delle comunità colpite dal maltempo da un lato e per un piano straordinario di prevenzione del dissesto idrico e geologico dall’altro". "L’assistenzialismo non produce sicurezza - afferma il segretario veneto - Invece di dare la paghetta a chi non fa nulla, lo Stato metta in sicurezza il territorio, facendo investimenti strutturali e creando posti di lavoro. Vista l'emergenza e la natura degli interventi, la Commissione europea approverebbe la manovra e, come ha già fatto in occasione del terremoto in Emilia, sarebbe in grado di stanziare fondi propri".