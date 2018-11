3 novembre 2018- 12:44 Maltempo: Pd veneto organizza raccolta fondi per popolazioni colpite (3)

(AdnKronos) - Infine, come denunciato da un giornale nazionale e da alcuni deputati veneti del Pd, il governo ha congelato un prestito della Banca degli investimenti europea di oltre 800 milioni di euro: "Erano destinati a una serie di lavori di contrasto del dissesto. Solo in Veneto sarebbero finanziati 35 interventi di cui 21 nelle zone colpite dal maltempo in questi giorni - ricorda Bisato - ora che servono non ci sono". "Senza contare che una delle prime azioni del governo giallo verde è stata la soppressione dell’Unità di missione contro il dissesto idrogeologico istituita nella scorsa legislatura. Nell’insieme mi sembrano operazioni di una miopia amministrativa assoluta. Chiedo a tutti i parlamentari veneti, non solo del mio partito, di attivarsi immediatamente per attivare quel prestito e ricostituire l’unità di missione", conclude Bisato..