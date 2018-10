29 ottobre 2018- 12:09 Maltempo: prefettura Belluno, anche domani scuole chiuse

Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, a tratti di forte intensità. Nel pomeriggio/sera, specie nella fascia oraria 14 – 18, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che potrebbero accrescere i disagi lungo la viabilità provinciale.Per questo motivo, il Prefetto, Francesco Esposito dopo aver sentito i componenti del Centro Coordinamento Soccorsi, ha disposto, anche per la giornata di domani – 30 ottobre – la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La misura si aggiunge alla chiusura anticipata degli uffici pubblici per oggi dalle ore 13. E, alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore, si rinnova l’invito alla popolazione ad evitare spostamenti, laddove non strettamente necessari. A causa delle portate particolarmente elevate di tutti i fiumi ed i torrenti, si raccomanda vivamente di non sostare lungo i ponti o gli argini degli stessi.Al momento, le criticità più rilevanti si registrano a Cortina d’Ampezzo, in località Alverà, dove permane l’ordine di evacuazione di alcune abitazioni. Il livello del torrente Boite è attentamente monitorato nei pressi dell’abitato di Perarolo.