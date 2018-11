3 novembre 2018- 09:49 Maltempo: Prefettura Belluno, attenti all'uso dei generatori

Belluno, 3 nov. (AdnKronos) - La mancanza di corrente elettrica in diverse zone della provincia, in particolare nell’agordino, ha reso necessario il ricorso ai generatori, anche presso abitazioni private. Al riguardo, il Suem raccomanda di seguire alcune semplici regole per il loro corretto utilizzo, per evitare casi di intossicazione dai gas di scarico. Si consiglia quindi di non installare i generatori vicino a porte, finestre e, comunque, non all’interno dell’abitazione e/o degli scantinati, sottolinea in una nota la Prefettura di Belluno.