28 ottobre 2019- 11:38 Maltempo: Protezione civile, 'In Sicilia piogge eccezionali, non capitava da 200 anni'

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una situazione eccezionale che in alcuni casi può verificarsi ogni duecento anni. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle diverse zone geografiche dell’isola e la loro concentrazione in poco tempo ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni". Così il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti. In particolare, nel settore sud-orientale, versante Stretto di Sicilia (Ispica), le piogge di venerdì sera sono state particolarmente violente, con significativi quantitativi concentrati in poco tempo (da 210 a 260 millimetri nell’arco di un’ora e mezza) e con tempi di ritorno superiori ai duecento anni. La pioggia caduta è pari a circa tre volte la media mensile del periodo (ottobre).