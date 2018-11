5 novembre 2018- 18:08 Maltempo: Protezione civile Vicenza in aiuto a Rocca Pietore nel bellunese (2)

(AdnKronos) - Al momento sono presenti quattro volontari con un mezzo ed attrezzatura varia per il taglio di alberi e rimozione di fango e detriti. Dalle notizie che arrivano la situazione è alquanto critica, i residenti sono ancora sprovvisti di acqua ed energia elettrica. È in programma un avvicendamento delle squadre tra giovedì e venerdì di questa settimana; con l'occasione si provvederà a portare attrezzatura varia che, secondo le indicazioni dei volontari presenti sul posto, risulta indispensabile alle attività di rimozione dei depositi lasciati dalle acque e al ripristino delle minime condizioni di abitabilità delle case. Ai volontari si uniranno anche i funzionari dell'ufficio Protezione civile del Comune di Vicenza.“Ringrazio il gruppo comunale di Vicenza che dopo essersi adoperato per superare il momento critico in città è corso in aiuto dei veneti in difficoltà", dichiara l'assessore con delega alla protezione civile Matteo Celebron.