MALTEMPO: RFI, IN PIEMONTE E LIGURIA CANCELLAZIONI TRENI REGIONALI E INTERCITY (2)

11 dicembre 2017- 16:09

(AdnKronos) - In Piemonte-Valle d’Aosta, sulla linea Ivrea-Aosta la circolazione è rallentata fino a 20 minuti. In Trentino Alto Adige, sulla linea Verona-Brennero il traffico è rallentato fino a 60 minuti in direzione Sud per la presenza di ghiaccio. In Piemonte-Liguria, traffico sospeso sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo. In Liguria-Lombardia-Piemonte le linee Genova-Milano e Genova-Torino (via Mignanego) rimangono ancora sospese. In Liguria, le linee Genova-Acqui Terme e Genova-Busalla-Arquata rimangono ancora sospese al traffico ferroviario. Sulla linea Savona-Ventimiglia, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità dopo un guasto dovuto al maltempo tra Albenga e Loano. In Emilia Romagna-Toscana, sulla linea Bologna - Prato la circolazione è in graduale ripresa dalle 10.40. In Emilia Romagna-Liguria, sulla linea Parma - La Spezia, il traffico è sospeso tra Pontremoli e Parma con attivazione servizi sostitutivi con bus. Rete Ferroviaria Italiana, Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, e Trenitalia comunicano che il servizio potrà ridursi qualora la situazione dovesse peggiorare oltre le normali condizioni di circolabilità, in base alle previsioni meteorologiche della Protezione Civile. Ferrovie dello Stato Italiane invita a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione all’evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso il sito web e i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio dal sito web FSItaliane.it, e su twitter @Lefrecce e @FSnews_it.