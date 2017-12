MALTEMPO: RISCHIO VALANGHE SULLE MONTAGNE VENETE

11 dicembre 2017- 16:47

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Bollettino Neve e Valanghe emesso dal Centro Valanghe di Arabba oggi , il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, ha dichiarato a partire dalle ore 20 di oggi una fase operativa di preallarme per rischio valanghe per il territorio antropizzato della zona MONT-1 e sotto zone MONT-2A; MONT-2B; MONT-2C. Fase operativa di attenzione è stata dichiarata per il territorio antropizzato della sottozona MONT-2D, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme e/o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza.Per quanto riguarda le criticità idrogeologiche è prevista una fase di attenzione per i bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Fino domani mattina sono previste precipitazioni anche abbondanti su zone montane e pedemontane, con quota neve in rapido e sensibile aumento nel corso di lunedì per effetto di venti meridionali anche molto forti in alta montagna e forti su costa e zone limitrofe.