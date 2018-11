8 novembre 2018- 09:42 Maltempo: ritrovato corpo medico scomparso nel corleonese

Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - E' stato ritrovato pochi minuti fa tra Roccamena e Corleone, nel palermitano, il copro senza vita di Giuseppe Liotta, il medico pediatra di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio. Da cinque giorni le ricerche non si sono mai interrotto. Sul posto la moglie e i parenti del medico che non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa.