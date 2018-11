6 novembre 2018- 16:21 Maltempo: Rixi, favorire assicurazioni per pmi contro danni

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Un "paracadute" per proteggere anche le piccole imprese dai danni del maltempo, a fronte dei maggiori rischi comportati dai cambiamenti climatici. E' la proposta che lancia il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi. "Dobbiamo creare -ha spiegato intervenendo a un convegno di Confesercenti- un paracadute alle piccole imprese che permetta loro di ricevere i soldi in tempi certi al ripetersi di emergenze causate da eventi calamitosi, anche attraverso una sorta di assicurazione". "Le grandi aziende -ha osservato Rixi- già da tempo si sono tutelate dal punto di vista assicurativo e ora occorre pensare a come estendere tale copertura assicurativa anche alle piccole imprese di modo che vengano risarcite senza dover attendere i tempi dell'intervento pubblico visto che i tempi di risposta sono anni".