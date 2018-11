2 novembre 2018- 12:47 Maltempo: Rolfi, in Valcamonica chiederemo stato emergenza

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - La richiesta dello stato di emergenza e una misura specifica per il ripristino delle zone boschive danneggiate. A questo sta lavorando la Regione Lombardia per fronteggiare le conseguenze del maltempo come ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi che, questa mattina, insieme al consigliere regionale Francesco Ghiroldi ha effettuato un sopralluogo nelle zone della Alta Valcamonica colpite dal maltempo."Quello di lunedì è stato un evento meteorologico straordinariamente intenso. Ringrazio i volontari della Protezione civile - ha detto Rolfi - e gli operatori dell'Ufficio territoriale regionale di Brescia che hanno saltato il giorno di ferie per essere operativi. Sono venuto in Valcamonica per dire ai sindaci che la Regione Lombardia è vicina in modo concreto alle zone colpite da maltempo e per dare riscontro alle esigenze di ripristino del territorio".