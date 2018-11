2 novembre 2018- 12:47 Maltempo: Rolfi, in Valcamonica chiederemo stato emergenza (2)

(AdnKronos) - "Sono in contatto costante - ha aggiunto Rolfi - con gli assessori al Bilancio e alla Protezione Civile, Caparini e Foroni, che ringrazio per la costante attenzione: quando avremo la conta precisa dei danni faremo la richiesta di stato di emergenza. I Comuni sono già attivi per compilare le schede danni. La raffica di vento di lunedì ha causato criticità enormi soprattutto ad alberi e foreste. Per questo sto studiando l'apertura di una misura specifica dedicata ai boschi nell'ambito del piano di sviluppo rurale, recuperando fondi inutilizzati su altre linee, per consentire il ripristino e la messa in sicurezza delle zone boschive"."Ho chiesto ai sindaci di stilare un elenco delle opere di prevenzione che servono al territorio. Il modello di Sonico - ha concluso l'assessore - dove la Regione ha fatto interventi importanti, funziona e va replicato anche in altri comuni".