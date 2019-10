31 ottobre 2019- 17:48 Maltempo: salta stato emergenza in Abruzzo, piove in case popolari Pescara/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Di fronte a lei vive Jolanda, vedova a sua volta. Ha sposato il quarto dei suoi figli a settembre scorso, qualche giorno prima del matrimonio ha chiamato gli operai a tinteggiare le pareti danneggiate dall'acqua. Ma il giorno prima del matrimonio, a Pescara è piovuto di nuovo, la donna era disperata. Piccole storie di vita, che ogni giorno devono fare i conti con una burocrazia sorda e con la mancanza di risorse. All'Ater intanto si stanno cercando strade alternative, quella più percorribile guarda a un'assicurazione, attiva su queste abitazioni, che potrebbe consentire di far fronte agli interventi più urgenti, stimati in oltre un milione di euro. Stessa strada battuta dal Comune per gli alloggi Erp. Ma ci vorranno mesi, tra stanziamenti e gare d'appalto da assegnare. E intanto piove.