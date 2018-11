4 novembre 2018- 12:47 Maltempo: Salvini, letterine da Bruxelles finiranno in archivio

Beleluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Sul fronte della sicurezza del territorio dobbiamo recuperare ritardi di decenni di incuria e di ambientalismo da salotto. Ritardi che hanno presentato il conto. Serviranno 40 miliardi di euro per un intervento complessivo nei prossimi anni. E spero proprio che da Bruxelles non arrivino altre letterine che dicono che spendiamo troppo. Perchè letterine di questo tipo finiranno in archivio, visto quello che è accaduto a Belluno e a Palermo". Lo ha sottolineato il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di Belluno, dopo aver sorvolato le zone disastrate del bellunese, insieme al governatore del Veneto Luca Zaia. E Salvini ha assicurato "Noi andiamo diritti per la nostra strada, quindi non staremo fermi per qualche vincolo europeo".In ogni caso il ministro del'Interno ha spiegato che verrà richiesto l'utilizzo del fondo straordinario di 2 miliardi di euro da parte dell'Unione Europea visto che "L'Italia lascia all'Europa ogni anno 5 miliardi di euro".