4 novembre 2018- 12:57 Maltempo: Salvini, non solo solidarietà ma aiuti concreti in tempi brevi

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho saltato qualche celebrazione per il 4 novembre e oggi sono qui, nel pomeriggio andrò a Terracina, mentre il presidente del Consiglio si è recato a Palermo, perchè dobbiamo testimoniare la vicinanza del governo alle popolazioni colpite da Nord a Sud dal maltempo. Ma non portiamo solo solidarietà, ma aiuti concreti e in tempi brevi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di Belluno, dopo un sopralluogo in elicottero delle zone più colpite dal maltempo nel bellunese."Qui non ho trovato gente rassegnata ma che da quattro giorni sta scavando nel fango, che non mi ha chiesto nulla, mi ha salutato sorridendo dicendomi solo 'non dimenticateci'. E infatti bisogna intervenire in tempi brevi per evitare il rischio che la montagna si spopoli", ha assicurato il ministro dell'Interno.