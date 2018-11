4 novembre 2018- 12:15 Maltempo: Salvini, pronti già 250 mln di euro per i primi aiuti a tutte le zone colpite

Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho già trovato 250 milioni di euro, che sono pronti per i primi aiuti per tutto il Paese, da Nord a Sud, e continuerò a cercare per trovare altri fondi, senza nuovi provvedimenti legislativi. Mi sono sentito ieri sera con il presidente del Consiglio e nei prossimi giorni si terrà un Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il via libera ai primi interventi rapidi per tutte le zone colpite dal maltempo". Lo ha annunciato il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di Belluno, dopo aver sorvolato in elicottero insieme al governatore Luca Zaia le zone più colpite dal maltempo nel bellunese.