2 novembre 2018- 15:05 Maltempo: sindaco Belluno, case e aree ancora senza elettricità

Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - Ancora numerose le aree e le abitazioni non servite dal servizio elettrico: i problemi più gravi si registrano nelle frazioni di Antole e del Nevegal. Disagi si registrano anche a macchia di leopardo in altre aree della città."Al momento, la fornitura non viene garantita dalla linea principale, ma dai generatori, che devono essere costantemente riforniti - spiega il Sindaco, Jacopo Massaro - Enel ha fornito alle istituzioni un numero di telefono al quale comunicare eventuali distacchi di corrente: vi invitiamo quindi a segnalarci i problemi, così da poter inoltrare le vostre segnalazioni".Problemi si registrano ancora al parcheggio di Borgo Piave, alle ex Concerie Colle: questa mattina è stato istituito il divieto di sosta nel parcheggio e lungo la strada di accesso, ed è stato aperto alla sosta il prato di fronte all'edificio prospicente la strada. Divieto di ingresso per auto e persone anche nel parcheggio sotterraneo. Rientrata la non potabilità dell'acqua: ore nel territorio comunale di Belluno e delle sue frazioni si può tornare ad utilizzare con tranquillità l'acqua del rubinetto.