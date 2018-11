2 novembre 2018- 15:05 Maltempo: sindaco Belluno, case e aree ancora senza elettricità (2)

(AdnKronos) - Confermato anche per la giornata di oggi il sistema di assistenza e ristoro. La Scuola media Ricci, nei pressi della stazione ferroviaria, resta il punto di accoglienza principale, con posti letto, docce, possibilità di ricarica cellulare e di ottenere un pasto.Solo per la ricarica cellulari e per fare una doccia, dalle 14.00 alle 18.00 sono aperte la Scuola Media Zanon di Castion e la casetta degli alpini di Salce, vicino al campo sportivo."Abbiamo attivato anche un numero di cellulare per ricevere le richieste di un pasto anche a domicilio e per gestire l'ospitalità di persone disabili e per tutte le relative necessità o per persone con problematiche particolari. Sarebbe anche utile che chi ha bisogno di un pasto (a domicilio o alle Ricci) ci preavvisasse, così da poter calcolare quanti piatti dovremo preparare - continua il sindaco - Siamo disponibili anche ad ospitare persone da fuori comune: sappiamo che le condizioni delle altre realtà, soprattutto dell'Agordino, stanno passando giorni di grande difficoltà e siamo vicino a loro e ai loro sindaci e ci mettiamo a disposizione per dare una mano". Il numero da contattare è 328 – 2287358. Lo stesso numero può essere contattato da tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità a fare attività di volontariato sul territorio: si potrà lasciare un recapito per essere ricontattati in caso di necessità.Attivi i servizi anti-sciacallaggio grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine.