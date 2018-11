2 novembre 2018- 15:05 Maltempo: sindaco Belluno, case e aree ancora senza elettricità (3)

(AdnKronos) - Viabilità e Piave. Restano chiusi Via Miari e il ponte bailey: intorno alle 13.00 sono iniziate le verifiche da parte dei tecnici sull'impalcato del bailey per verificare eventuali danni causati dalla piena del Piave di lunedì notte, solamente in seguito all'esame e alla comunicazione dei risultati sarà valutata la sua riapertura. «Chiediamo ancora a tutti di limitare al minimo gli spostamenti, visto che la chiusura del ponte bailey sta causando grossi disagi al traffico, con relativi ingorghi e possibili problemi per gli eventuali soccorsi».In calo il livello del Piave al Ponte della Vittoria: l'ultimo rilevamento delle 13.00 di oggi ha fissato la quota a 1.93 metri. Resta in vigore il divieto assoluto di avvicinarsi ai corsi d'acqua principali e secondari: oltre a esserci ancora pericolo, con la violazione dell'ordinanza sindacale si commette un reato che prevede un'ammenda e l'arresto fino a tre mesi. "Purtroppo vengono segnalate ancora persone sulle sponde del Piave e a Lambioi. - denuncia il sindaco – Abbiamo inviato le forze dell'ordine e la polizia locale per sgombrare l'area e continueranno i controlli".Infine, si consiglia sempre di tenersi sempre informati, consultando solo canali ufficiali, come il sito istituzionale del comune di Belluno, della Prefettura di Belluno, la pagina Facebook del Sindaco di Belluno o del Comune, i media ufficiali, evitando di dare credito a informazioni non verificate.