16 novembre 2018- 15:29 Maltempo: sindaco Belluno, tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini (2)

(AdnKronos) - "Questa operazione – commenta Massaro – fa seguito alla richiesta, lanciata già nelle prime ore post-disastro, di raccolta di dati e materiale fotografico relativi ai danni subiti. Per il momento, chiediamo ai cittadini di consegnare solamente il modulo compilato; tutto il resto del materiale, come foto, preventivi per gli interventi, fatture di lavori ed altro, potrà essere richiesto dal Comune in un secondo tempo"."Sappiamo che i tempi sono stretti, - conclude il sindaco – ma sono necessari per garantire in breve periodo un primo ristoro. Inoltre, gli uffici devono calcolare i danni subiti dai privati cittadini, dalle attività produttive ed anche quelli verificatisi sulle proprietà comunali: come abbiamo visto tutti, si tratta di una mole veramente importante di lavoro, che richiede tempo e precisione per essere presentata con correttezza".