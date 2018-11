5 novembre 2018- 18:11 Maltempo: sindaco Casteldaccia, no processi mediatici, fiducia in magistratura (2)

(AdnKronos) - Insomma per il Comune il ricorso era ancora attivo. A testimoniarlo anche una nota, inviata nel novembre del 2013, dall'ufficio tecnico alla Procura di Termini Imerese in cui gli uffici comunali spiegavano di non poter procedere all'abbattimento dell'immobile per via del procedimento pendente dinanzi al Tar. "Per l'ufficio tecnico il ricorso risultava pendente perché nessuno ha notificato la decadenza del provvedimento - dice ancora Di Giacinto -. Il ricorso è decaduto perché la parte ricorrente non ha mai chiesto che venisse fissata l'udienza e il procedimento decade automaticamente. Ma questa comunicazione a noi non è stata mai fatta. Mi dicono che la legge prevede questo, che non si faccia la comunicazione, noi ne prendiamo atto, pur non condividendo la procedura". "Non siamo interessati alle polemiche. Non è il momento di farlo - ha aggiunto il sindaco -. Ho preso atto di ciò che ha comunicato il Tar. Adesso vorrei acquisire la sentenza in modo ufficiale". Ma per il primo cittadino in questa vicenda "ci sono tanti se e tanti ma. Se quella casa non fosse stata affittata, se l'acqua non fosse arrivata fino a là, se non fosse stata mai costruita... La verità è che siamo di fronte anche a un evento meteo straordinario, mai successo prima. Ma forse per forza si deve dire che qualcuno al Comune di Casteldaccia ha la responsabilità di quello che è accaduto... La cosa peggiore è che ci sono nove morti".