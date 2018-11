2 novembre 2018- 09:19 Maltempo: sindaco Lercara Friddi, non andate sullo Scorrimento veloce

Palermo, 2 nov. (AdnKronos) - "Non prendete lo scorrimento veloce in nessuna direzione". E' l'allarme lanciato sui social dal sindaco di Lercara Friddi (Palermo) Luciano Marino che chiede ai cittadini di non raggiungere la strada. L'Anas ha chiuso poco fa un tratto della Statale 189 a causa di un allagamento.