MALTEMPO: SIREMAR, SOSPESA CORSA NAVE TRAPANI-PANTELLERIA

26 aprile 2017- 20:26

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Disagi nei collegamenti via mare tra la Sicilia e le sue isole minori. A causa delle avverse condizioni meteo, infatti, la motonave 'Pietro Novelli' in servizio sulla tratta Trapani-Pantelleria ha sospeso la corsa prevista per le 23. A renderlo noto è la Siremar.