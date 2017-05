MALTEMPO: SIREMAR, STOP CORSE PER PANTELLERIA E PELAGIE

8 maggio 2017- 21:30

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. A causa del maltempo le motonavi 'Pietro Novelli' e 'Paolo Veronese', in servizio sulle tratte Trapani-Pantelleria e Porto Empedocle-Pelagie, non effettueranno le corse previste per le 23. A renderlo noto è la Siremar.