MALTEMPO: SOTTOPASSI ALLAGATI E SEMAFORI IN TILT, DISAGI E CODE A MILANO

12 maggio 2017- 12:20

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - Mattinata di forti disagi per chi usa l'auto a Milano o è arrivato da fuori città, dopo l'alluvione che ha colpito nella notte il capoluogo lombardo. Tra sottopassi allagati e semafori in tilt per il calo di tensione, la polizia locale ha lavorato fin dall'alba per dirigere il traffico nella zona Nord di Milano, soprattutto nei pressi degli ingressi dalla Milano-Meda, in zona Lorenteggio e Bovisasca. Chiusi, poi, i sottopassi di via Cogne, via Negrotto, via Astesani, via Chiasserini, via Stephenson. Code per tutta la mattinata anche sul cavalcalvia del Ghisallo a causa del sottopasso allagato prima del parcheggio di Lampugnano, in via Antonio Sant'Elia.