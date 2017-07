MALTEMPO: STATO DI ATTENZIONE IN VENETO FINO ALLE 14 DI DOMANI

13 luglio 2017- 15:02

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Alla luce delle previsioni meteorologiche emesse poco fa dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso lo Stato di Attenzione per possibile Criticità Idrogeologica in alcune aree del territorio, a partire dalle ore 16.00 di oggi e fino alle ore 14.00 di domani, venerdì 14 luglio.A partire dal pomeriggio-sera di oggi, si prevede in pianura cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di qualche rovescio, specie sulla pianura centro meridionale. Sulle zone montane e pedemontane moderata attività cumuliforme, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o di temporale, più probabili sulle montagne dolomitiche, in estensione dalla sera anche alle Prealpi; non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature diurne in lieve aumento, con valori di qualche grado superiori alle medie stagionali. Rinforzo dei venti da nord est nella sera/notte specie sulla costa.I bacini interessati dallo Stato di Attenzione sono: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda-Monti Lessini.