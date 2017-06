MALTEMPO: STATO DI ATTENZIONE PER TEMPORALI SU TUTTO IL VENETO

5 giugno 2017- 18:53

venezia, 5 giu. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi alle ore 14, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 5 giugno, alle ore 08:00 di mercoledì 7 giugno 2017: lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) in tutto il territorio veneto per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovuta a forti temporali.L’Arpav comunica che oggi il tempo sarà a tratti instabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, un po’ più ampie e frequenti su pianura centro-meridionale e costa. Sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, più frequenti e sparse su zone montane e pedemontane; domani, martedì 6 giugno il tempo sarà instabile/perturbato con frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Possibilità di fenomeni localmente intensi specie su zone prealpine, pedemontane e della pianura orientale.