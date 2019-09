10 settembre 2019- 20:11 Maltempo: strade invase dal fango nel palermitano, convocata unità di crisi

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Strade invase dal fango, auto in panne e automobilisti bloccati. Sono le conseguenze del maltempo che oggi ha colpito il palermitano. Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha convocato l'unità di crisi dopo le segnalazione della Soris. Colate di fango hanno interessato la viabilità provinciale (Sp2, Sp 39, Sp 30, Sp 138, Sp 111, Sp 20) e interna di alcuni paesi della provincia. A Monreale Grisì la pioggia ha causato anche l'interruzione della corrente elettrica. I vigili del fuoco hanno eseguito circa 10 interventi liberando le auto in panne e le persone rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo. Quattro le squadre a lavoro, oltre a un nucleo sommozzatore e un nucleo Saf in assetto fluviale. La città metropolitana è intervenuta con proprie ditte per ripulire le strade e ripristinare la viabilità.