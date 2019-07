16 luglio 2019- 15:14 Maltempo: temporali sulle Dolomiti venete, da domani stato di attenzione

Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Dal pomeriggio di domani, mercoledì 17 luglio, sulle aree dolomitiche sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con probabilità di fenomeni intensi, pur se contenuta.Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’avviso di criticità ha valore dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 17, alle 8.00 di giovedì 18 luglio.Sulla frana in Comune di Borca di Cadore è dichiarato lo Stato di Attenzione Rinforzata.