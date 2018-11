9 novembre 2018- 09:26 Maltempo: Toninelli, a Regioni colpite 53,5 mln, settimana prossima altri 200

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Alle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza "per far fronte ai danni subiti, vengono erogati subito 53,5 milioni di euro a cui se ne aggiungono altri 200 milioni che stanzieremo la prossima settimana. Fondi che abbiamo messo a disposizione nell'immediatezza per far fronte ai primi interventi urgenti". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli dopo che ieri il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza per Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige.Il Governo, sottolinea, "rimane vicino ai cittadini, a partire da chi ne ha più bisogno. La cosa più urgente da fare, come avevamo detto, era aiutare i territori colpiti e feriti dall’ondata di maltempo degli scorsi giorni". Ma, rileva ancora Toninelli, "non ci siamo fermati qui. Sono stati infatti stanziati altri 900 milioni di euro in 3 anni per la lotta al dissesto idrogeologico, per evitare che in futuro piogge consistenti e venti forti possano fare tutti questi danni. Puntiamo sulla prevenzione e sulla cura dell’esistente. Solo così potremo avere un’Italia più forte che non debba piangere nuovi morti a ogni ondata di maltempo".