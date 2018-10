5 ottobre 2018- 16:16 Maltempo: Toninelli, cordoglio per vittime, ora grande opera manutenzione

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Seguo con preoccupazione l'evolversi della situazione in #Calabria ed esprimo sentito cordoglio per le vittime". A dichiararlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un tweet. "La grande opera di manutenzione del territorio e delle infrastrutture che il Governo sta avviando serve anche a ridurre - sottolinea - danni e disagi degli eventi meteo più gravi".