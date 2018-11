6 novembre 2018- 11:04 Maltempo: Toninelli, tra giovedì e venerdì Cdm straordinario

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Tra giovedi' e venerdì si riunirà un Consiglio dei ministri straordinario che dichiarerà lo stato di emergenza in diverse regioni italiane". L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia ha fatto registrare "da nord a sud ingenti danni". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli mentre è in Liguria per vedere i danni causati dal maltempo e dalle mareggiate nei giorni scorsi. L'obiettivo del Governo, spiega Toninelli, "è mettere in sicurezza i territori. E' fondamentale intervenire subito per ripristinare la viabilità ordinaria e mettere in sicurezza i territori. Il Governo è presente, visiteremo tutti i luoghi colpiti".