4 novembre 2018- 07:58 Maltempo: tragedia Casteldaccia, salme recuperate da sommozzatori Vigili fuoci

Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Sono state recuperate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco le salme delle nove persone morte nella notte in una villetta a Casteldaccia, nel palermitano, travolta dalle acque del fiume Milicia esondato. La casa che si trova in contrada Dagali Cavallaro, in territorio di Casteldaccia, è stata investita dalla furia di acqua e fango. I morti sono due bambini di uno e tre anni, un ragazzo di 15 anni e 6 adulti. Un adulto è riuscito a salvarsi, arrampicandosi su un albero posto nelle immediate vicinanze della abitazione colpita, mentre altre due persone, un adulto e una bambina, al momento della esondazione non erano presenti in casa in quanto si erano allontanati per effettuare una commissione.