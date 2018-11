3 novembre 2018- 12:09 Maltempo: tre persone isolate in una fattoria nel Palermitano

Palermo, 3 nov. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione a Caccamo, in provincia di Palermo. A causa del maltempo che da ieri si è abbattuto su tutta la Sicilia, infatti, tre persone sono rimaste isolate in una fattoria. I soccorsi sono resi difficoltosi dalla viabilità, difficile, infatti, raggiungere la zona a causa del fango e dei detriti che si sono accumulati lungo la strada. Se le condizioni meteo lo consentiranno, spiegano dal Centro coordinamento soccorsi costituito ieri mattina in Prefettura, a Palermo, è previsto l'impiego anche di un elicottero.