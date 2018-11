2 novembre 2018- 16:00 Maltempo: Unicredit, iniziative a favore popolazioni colpite

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - UniCredit si impegna a sostenere, con la sua presenza sul territorio, persone e imprese colpite dalle alluvioni che hanno colpito l'Italia negli giorni scorsi. Il pacchetto di misure straordinarie verrà attivato per i comuni colpiti in Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sicilia. Tra le iniziative predisposte, UniCredit metterà a disposizione, a partire dalla prossima settimana, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dall’evento calamitoso che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti in uno dei comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento. Inoltre, per far fronte alle prime e più urgenti necessità, metterà a disposizione un 'Prestito sostegno' con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni colpiti dall’alluvione che abbiano subito danni e il 'Pacchetto nuovo credito alle imprese' con linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni colpiti dal maltempo.