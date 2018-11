6 novembre 2018- 07:11 Maltempo: veglia di preghiera per le nove salme in chiesa, oggi i funerali a Palermo

Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - Veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). Decine di persone hanno partecipato alla veglia per dare conforto a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Questa mattina le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove alle ore 11 saranno celebrati i funerali delle nove vittime. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha proclamato per oggi il lutto cittadino.