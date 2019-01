31 gennaio 2019- 18:10 Maltempo: Veneto, da domani aperta sala operativa della Regione

Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - In vista dell’ondata di maltempo con forti nevicate previste dalla prossima notte e fino a domenica 3 febbraio, la Regione del Veneto ha deciso di attivare da domani mattina, venerdì 1 febbraio, la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). A dare l’annuncio è l’assessore Gianpaolo Bottacin, il quale sottolinea che per garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, in base al bollettino del Centro Valanghe di Arabba e dell’Avviso di Criticità Valanghe emesso dal Centro Funzionale Decentrato, sono state dichiarate le fasi operative di attenzione per domani e di preallarme nei giorni successivi.“In previsione delle abbondanti nevicate ci siamo attivati immediatamente – spiega Bottacin –, sia mantenendoci in stretto contatto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sia organizzando, tra ieri e oggi, apposite riunioni nelle Prefetture di Belluno e Vicenza, per esaminare la situazione ed essere pronti a fronteggiare eventuali criticità di carattere idrogeologico e causate da neve e valanghe”. Si ricorda che per la segnalazione di possibili situazioni di emergenza è disponibile il Numero Verde 800 990 009.