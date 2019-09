17 settembre 2019- 18:33 Maltempo: Veneto, da stanotte stato di attenzione nelle Prealpi e pianura

Venezia, 17 set. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici.Queste le previsioni meteo dell’Arpav: oggi, sulle zone montane, pedemontane e centro-settentrionali della pianura sarà possibile qualche locale piovasco od occasionale rovescio specie verso sera. Domani una vasta circolazione ciclonica sull'Europa nordorientale interessa marginalmente il Veneto determinando una fase di instabilità; sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie su Prealpi e pianura; sulla pianura centro meridionale non si esclude qualche rovescio o temporale intenso, con possibilità di quantitativi localmente consistenti in caso di fenomeni persistenti o ripetuti.