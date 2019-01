22 gennaio 2019- 13:45 Maltempo: Veneto, previsioni di neve sulla costa, Comune Jesolo già in allerta

Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Possibilità di neve sulla costa. È quanto emerge dalle previsioni meteo dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che indicano, a partire dalla tarda serata di oggi, martedì 22 e fino alle prime ore di giovedì 24 gennaio, deboli precipitazioni nevose che potranno essere comprese tra 1 e 5 centimetri. A fronte di queste indicazioni, il Comune di Jesolo (Ve) si è già attivato con il piano neve, strumento che individua diversi livelli di intervento in base agli scenari. Nello specifico, il piano è già operativo da un paio di giorni e ha visto i mezzi della società partecipata del Comune, Jesolo Patrimonio, impegnati nella operazioni di spargimento sale sulle strade cittadine per evitare la formazione di ghiaccio e garantirne la percorribilità. Un primo passaggio, avvenuto nella serata di domenica, ha visto la distribuzione di 45 quintali di sale, con l’utilizzo di due mezzi attrezzati e la stessa operazione sarà ripetuta nella serata di oggi. Qualora le previsioni di ARPAV dovessero essere rispettate, Jesolo Patrimonio è pronta a mobilitare i tre automezzi spazzaneve in dotazione per tenere sgombra e in sicurezza la viabilità, assieme a operazioni di spargimento sale per prevenire i rischi di ghiacciate notturne. Oltre alle attrezzature della società, qualora le nevicate dovessero essere più copiose, è disponibile l’attivazione anche dei cosiddetti “terzisti” e, dunque, di ulteriori cinque veicoli adatti alla pulizia delle strade.