29 ottobre 2018- 13:16 Maltempo: Veneto, Unità di crisi elabora mappa accumuli di pioggia

Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - L’Unità di Crisi che sta monitorando l’andamento dell’ondata di maltempo che sta colpendo il Veneto, ed è riunita nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ha elaborato una mappa degli accumuli su 44 stazioni di monitoraggio sparse in tutto il territorio, e comprendenti anche Sappada, recentemente passata al Friuli Venezia Giulia.Il rilevamento è riferito alle ore 11 di oggi. In due stazioni in montagna l’accumulo d’acqua ha già superato i 400 millimetri per metro quadro: Soffranco, con 486,8 millimetri; e Sappada con 410 millimetri. Altre nove stazioni riportano valori superiori ai 300 millimetri. Agordo 369,8; Col di Prà 351; Castana 335,8; Feltre 327,8; Rifugio La Guardia a Recoaro 324,2; Passo Xomo (Posina) 323,2; Turcati (Recoaro) 311,2; Contrà Doppio (Posina) 308,4; Biois a Cencenighe Agordino 306.Le rimanenti stazioni variano dai 290,4 millimetri per metro quadro a Valpore (Seren del Grappa) ai 183,6 di Valstagna.