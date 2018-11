2 novembre 2018- 13:23 Maltempo: Veneto, volontari Protezione Civile Ana impegnati nel bellunese (2)

(AdnKronos) - Da Verona, giovedì, sono partiti 25 uomini con due motopompe, motoseghe e una torre faro con generatore. "Ci stiamo già organizzando per dare loro il cambio nella giornata di venerdì. Due giorni di lavoro in quelle condizioni sono davvero faticosi", prosegue Brandiele. L'ennesima dimostrazione di efficienza da parte di una macchina ormai collaudata. "Siamo stati proiettati direttamente dall'esercitazione Vardirex alla dura realtà", commenta il presidente Bertagnoli, ricordando l'impegno dell'ultima maxi-esercitazione nazionale in collaborazione con l'esercito che ha impegnato i volontari veronesi nella zona del Baldo e della Val d'Adige. "La forza dei nostri volontari di protezione civile è proprio la loro elevatissima professionalità - prosegue Bertagnoli -. I giovani devono capire che è assolutamente necessario impegnarsi in forme di volontariato altamente qualificato. Noi ci siamo sempre".