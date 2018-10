31 ottobre 2018- 18:08 Maltempo: Venezia, salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò inzuppati da acqua alta (2)

(AdnKronos) - “I due preziosi arazzi - hanno rassicurato dall'arazzeria Scassa di Asti - sono stati osservati speciali da parte dei nostri arazzieri giorno e notte tra martedì e mercoledì. In particolare sono stati immersi in una vasca riempita con dell'acqua purificata dal calcare. All'interno sono stati fissati quattro cilindri con del nylon e inzuppati di questa acqua. Gli arazzi attaccati dalla salsedine sono rimasti per molte ore a bagnomaria immersi in una miscela di erbe naturali alternando infusione e sciacqui ogni ora. Abbiamo poi avviato la verifica cromatica e delle tonalità dei manufatti. Essendosi mantenute le loro caratteristiche originali abbiamo potuto procedere all'asciugatura definitiva e per questo riusciremo a riconsegnarli in tempo per la vernice della mostra di domani”. “Siamo commossi per le tante e generose offerte di aiuto per restaurarli che abbiamo ricevuto dall'Italia e dalla Spagna” commentano gli organizzatori della mostra “siamo riconoscenti per le tante dimostrazioni di disponibilità giunte a livello internazionale al nostro portale internet e nei social. Abbiamo verificato la natura della fuoriuscita d'acqua dalle toilette al secondo piano del palazzo e fortunatamente si è trattato di un intasamento idraulico momentaneo dovuto alle particolari condizioni di marea di quel giorno. Ringraziamo le autorità e forze dell'ordine intervenute per la sicurezza di Venezia, in particolare il governatore del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per il coordinamento e la prevenzione in un'emergenza come questa”.