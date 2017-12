MALTEMPO: VERONA, PROTEZIONE CIVILE E AMIA ATTIVE DA IERI SERA PER EMERGENZA NEVE

11 dicembre 2017- 15:40

Verona, 11 dic. (AdnKronos) - Attivo dalla serata di domenica, a seguito della nevicata che si è verificata sulla città, il "piano neve” di Polizia Municipale, Amia e Protezione Civile. I mezzi spargisale di Amia avevano già iniziato nella giornata di domenica la salatura delle principali arterie. Dal tardo pomeriggio di ieri, sei mezzi hanno operato sul territorio comunale dando la precedenza alle principali direttrici, alla tangenziale nord, alle circonvallazioni, alle vie che portano agli ospedali. Attivi anche lungo le strade collinari i mezzi dotati di lame per liberare le corsi di marcia. La caduta di numerosi alberi, a causa della neve molto pesante, ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco. Nella notte 20 banchi della Fiera di Santa Lucia si sono piegati dal peso della neve, con pericolo anche a causa della presenza di elettricità per le luci interne. E' intervenuta la Protezione Civile comunale con alcuni volontari che hanno liberato la parte alta dei banchi dalla neve.Nessun incidente invece si è registrato dalle ore 20 di domenica a questa mattina. Tuttora operative 5 squadre di volontari della Protezione Civile per il taglio degli alberi che si sono abbattuti anche su auto in sosta.