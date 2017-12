MALTEMPO: VERONA, PROTEZIONE CIVILE E AMIA ATTIVE DA IERI SERA PER EMERGENZA NEVE (2)

11 dicembre 2017- 15:40

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Problemi di viabilità sono stati segnalati in mattinata per la chiusura con new-jersey della Bra come disposto dalla Questura, in piazzale Guardini per un tir di traverso sulla carreggiata con ripercussioni anche in via Albere e per un autocarro che su ponte San Francesco stava perdendo il carico. Amia è interventura a Cadidavid, Borgo Roma, Quinzano e sul lungadige a Parona per liberare la carreggiata dalla neve. La situazione è andata normalizzandosi nel corso della giornata di lunedì, anche grazie alla pioggia e all’aumento della temperatura, che ha impedito la formazione di ghiaccio su molte strade. La situazione resta monitorata dalla Centrale Operativa collegata alle 200 telecamere di videosorveglianza.